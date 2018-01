Autoridade da Guatemala surpresas com esfera que veio do céu As autoridades gualemaltecas buscam nesta segunda-feira uma explicação para a queda de um misterioso objeto em forma de esfera em uma região rural a sudeste do país. Moradores de Mataquescuintla, a cerca de 40 quilômetros da capital, disseram ter visto uma esfera de aproximadamente 75 centímetros cair em um terreno onde se cultiva café. Sem saber o que fazer, os bombeiros da região chamaram a unidade de explosivos da polícia. O misterioso objeto tem dois prolongamentos cilíndricos em seu eixo e parece estar coberto por uma espécie de plástico. Mas ?se determinou que não é um artefato explosivo?, tranqüilizou nesta segunda-feira Faustino Sánchez, porta-voz da polícia. ?Acreditamos que é parte de um objeto espacial, possivelmente um satélite?. Como o risco de explosão foi afastada com recursos locais, o chefe da polícia pediu à embaixada dos EUA que envie técnicos especializados para identificar o aparelho, disse Sánchez, admitindo que na polícia gualtemalteca não há técnicos com qualidade para avaliar esse tipo de ?artefacto?. ?Devemos verificar se tem radiação?, justificou.