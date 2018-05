Autoridade da ONU diz que enchente matou 83 na Coréia do Norte Enchentes na Coréia do Norte mataram 83 pessoas, deixaram mais de 300 mil desabrigadas, destruíram 58 mil casas e inundaram mais de 90 mil hectares de áreas cultiváveis, disse a vice-chefe de operações de ajuda da Organização das Nações Unidas (ONU), Margareta Wahlstrom, na quinta-feira. Outras 60 pessoas estão desaparecidas após as tempestades, que destruíram pontes, estações de bombeamento e de fornecimento de energia, disse Wahlstrom. A Coréia do Norte, que sofre com uma falta crônica de alimentos há anos, informou que as enchentes destruíram plantações e deixaram seus cultivos de arroz e milho debaixo d''água. Segundo dados do Korea Institute for National Unification, a Coréia do Norte produziu 4,8 milhões de toneladas de grãos no ano passado e o cultivo de arroz respondeu por metade deste montante. (Por Evelyn Leopold)