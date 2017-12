Autoridade do Irã rejeita oferta condicional dos EUA O vice-chefe da Organização de Energia Atômica do Irã, Mohammad Saeedi, rejeitou a oferta condicional dos EUA de negociações, afirmando que a população iraniana não permitiria a interrupção do enriquecimento de urânio. "O Irã não pediu para que a ´América´ entrasse nas negociações nucleares e, se as conversas tiverem precondições, o Irã não vai desistir de seus direitos legais", teria afirmando Saeedi, à agência de notícias Estudantes Islâmicos. "Por isso, aceitar as condições que a América estabeleceu é, quase, impossível", disse. "A população iraniana não vai nos permitir que interrompamos o enriquecimento do urânio", declarou.