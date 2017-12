Autoridade do Irã sugere interrupção de programa nuclear Um conselheiro para a autoridade máxima do Irã, o líder supremo Aiatolá Ali Khamenei, indicou em comentários publicados na quarta-feira, 14, de que Teerã pode considerar suspender o seu delicado programa nuclear. Os comentários são os mais recentes no conflito de sinais enviados por autoridades iranianas sobre a possibilidade de o Irã interromper o enriquecimento de urânio. O Ocidente teme que este programa seja utilizado para a fabricação de bombas atômicas, mas Teerã afirma que seu programa visa fins civis. Ali Akbar Velayati, citado pelo diário francês Liberation, disse que o Irã aceitou a suspensão no passado, mas isso não ajudou a chegar a um acordo. "Mas se nós continuarmos a ser a favor de uma resolução pacífica para o problema, nenhuma idéia deve ser inaceitável", disse. O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, descartou a suspensão em discurso no domingo.