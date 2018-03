Autoridade identifica suspeito de atacar templo Sikh Uma autoridade norte-americana afirmou nesta segunda-feira que Wade Michael Page, ex-integrante do Exército, foi o autor do ataque contra um templo Sikh no Estado de Wisconsin que matou seis pessoas. O atirador também morreu no incidente. A fonte pediu para não ser identificada. As informações são da Associated Press e Dow Jones