Autoridade Palestina anuncia eleições para janeiro de 2003 O assessor de Yasser Arafat, Saeb Erekat, anunciou nesta quarta-feira, em Jericó, eleições presidenciais e parlamentares entre 10 e 20 de janeiro de 2003. "O presidente Arafat declarou hoje, oficialmente, que as eleições do presidente da Autoridade Palestina e do conselho legislativo acontecerão em janeiro de 2003, e as locais em março. A votação será entre os dias 10 e 20", declarou Erekat. A decisão acontece dois dias depois do presidente norte-americano George W. Bush ter declarado que apenas com reformas democráticas e eleições seria possível iniciar a criação de um Estado palestino provisório. "Muitos de vocês (imprensa) devem estar perguntando: Vocês tomaram esta decisão em resposta ao pronunciamento do presidente Bush? Nós estamos dizendo isto em resposta as necessidades dos palestinos e porque estamos trabalhando nestas reformas há meses", disse Erekat. Segundo ele, a Autoridade Palestina pretende reestruturar o Ministério Palestino das Finanças e o sistema judiciário, com a nomeação de "juízes competentes", em setembro deste ano.