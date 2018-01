Autoridade Palestina condena ataque terrorista em Israel A Autoridade Palestina condenou o atentado suicida a bomba realizado nesta quarta-feira em Rishon Letzion, que causou a morte do camicase e de duas outras pessoas, classificando-o de "terrorista". O atentado foi assumido pelas Brigadas dos Mártires de Al Aqsa ligadas ao Al-Fatah. "A direção palestina recebeu com irritação e indignação a notícia do atentado terrorista contra civis israelenses em Rishon Letzion", diz o comunicado. A direção palestina é composta pelo Comitê Executivo da Organização de Libertação da Palestina (CEOLP) e pela Autoridade Palestina. A direção palestina havia pedido na segunda-feira aos movimentos armados palestinos para não realizarem ataques contra civis em Israel, nem mesmo em resposta "a crimes da ocupação" contra civis palestinos. Na ocasião, foi dito que "essas operações foram aproveitadas pelo governo de Israel para criar uma opinião pública israelense e internacional" contra o povo palestino. O ataque de hoje foi praticado por um suicida que detonou explosivos que carregava na cidade sulista de Rishon Letzion, matando a si e pelo menos outras duas pessoas e ferindo 27, três em condições críticas. Foi o segundo atentado suicida a bomba na cidade em duas semanas e seguiu-se a uma série de ataques israelenses que deixaram pelo menos cinco palestinos mortos. Entre os palestinos mortos estava Mahmoud Titi, 30 anos, líder da milícia Brigadas dos Mártires de Al Aqsa num campo de refugiados da Cisjordânia que dizia que seu objetivo era criar um exército palestino que perseguiria e mataria soldados e colonos judeus. O porta-voz policial Gil Kleiman afirmou que o atacante havia clareado seus cabelos para se disfarçar, o que lhe fez parecer com um punk. "Não houve nenhum aviso" antes da explosão, relatou Kleiman. "Houve um forte barulho e vi apenas restos de corpos", afirmou a testemunha Orn Mahmon. "Vi pessoas sem braços e pernas". David Baker, uma autoridade do escritório do primeiro-ministro Ariel Sharon, disse que o ataque era "outro ato covarde de terrorismo cometido por terroristas palestinos que uma vez mais recorreram a suas ações assassinas. Israel não vai se curvar frente ao terror e vai usar todas as medidas necessárias para erradicá-lo". O último atentado a bomba em Israel havia ocorrido na cidade costeira de Netanya no domingo, matando, além do atacante palestino, três pessoas e ferindo dezenas. Na segunda-feira, um atacante suicida detonou explosivos num cruzamento no norte de Israel, matando apenas a si mesmo.