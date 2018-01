Autoridade Palestina denuncia ataque à sede em Bagdá A Autoridade Palestina (AP) denunciou que foi "intencional" o ataque aéreo americano que, na terça-feira, causou graves danos à sede da representação diplomática palestina em Bagdá. "Foi um ataque intencional, não um erro. Nessa mesma área estão as sedes diplomáticas de muitos países, e nenhuma delas informou sobre danos durante a guerra. Foi um ato voluntário", lê-se no comunicado, publicado hoje pelo jornal Al Quds, de Jerusalém Oriental. A Autoridade Palestina descreveu o ataque como "uma violação de todas as normas internacionais", e anunciou que protestará contra a ação americana nos foros competentes. Veja o especial :