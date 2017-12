Autoridade Palestina não libertará Saadat A Autoridade Palestina (AP) passou hoje por cima de uma decisão da Suprema Corte palestina, que horas antes ordenara por unanimidade a libertação de Ahmed Saadat, líder da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP) por "falta de provas". Saadat é acusado de ser um dos mandantes do atentado contra o ministro do Turismo israelense, Rehavan Zeevi, morto a tiros em um hotel de Jerusalém Oriental em outubro, e haviam sido presos em maio, como parte do acordo para que Israel pusesse fim ao confinamento do presidente da AP, Yasser Arafat, na sede de seu governo, em Ramallah. Logo depois da morte de Zeevi, a FPLP assumiu a autoria da ação, justificando-a como uma "retaliação" contra Israel pelo ataque com mísseis que matara seu líder Abu Ali Mustafá, dois meses antes. O líder da FPLP e cinco militantes acusados de terem participado do ataque estão numa prisão da cidade autônoma palestina de Jericó, sob supervisão de britânicos e americanos - que não têm poder para impedir sua libertação pela AP. Diante da pressão israelense e americana durante o cerco ao QG de Arafat, eles haviam sido rapidamente julgados por um tribunal da AP dentro do próprio edifício onde estava Arafat e condenados a penas de 1 a 18 anos de prisão. O veredicto da Suprema Corte palestina irritou o governo israelense. O ministro da Defesa, Binyamin Ben-Eliezer, declarou que Israel teria "liberdade para atuar" se Saadat fosse solto e estaria livre do cumprimento das obrigações do acordo que pôs fim ao confinamento de Arafat. Segundo a Rádio Israel, altos funcionários do governo deixaram claro que o país "encontraria a forma adequada de castigar Saadat". A libertação de Saadat também iria complicar a missão do diretor da CIA (Agência Central de Inteligência), George Tenet, que chegou ao Oriente Médio hoje para discutir com Arafat as reformas nos serviços de segurança palestinos. Num comunicado, o gabinete palestino assinalou respeitar a decisão da corte, mas não a podia pôr em prática porque "as forças de ocupação israelenses cercaram a cidade de Jericó imediatamente depois da sentença e o porta-voz de (Ariel) Sharon (o primeiro-ministro de Israel) ameaçou assassiná-lo". A intervenção da AP evitou uma nova crise na região, mas reforçou a ingerência do Executivo palestino no Judiciário. Assessores de Arafat disseram que ele deve apresentar nos próximos dias a composição do novo gabinete de governo. Em Jerusalém, o construtor Aric Amit informou ter obtido autorização da prefeitura para construir na parte oriental - a porção árabe da cidade, ocupada por Israel em 1967 - centenas de apartamentos para a população judaica. A comunidade internacional não reconhece a ocupação de Jerusalém Oriental, onde Israel construiu vários assentamentos judaicos. A população árabe se queixa de discriminação porque dificilmente obtém permissão para construir na cidade e, quando o faz sem permissão as casas são demolidas.