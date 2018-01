Autoridade Palestina suspende pagamento às famílias dos 'mártires'

WASHINGTON - A direção da Autoridade Palestina concordou em suspender os pagamentos às famílias dos "mártires" caídos em ataques contra Israel, informou nesta terça-feira o secretário americano de Estado, Rex Tillerson.

As indenizações pagas às famílias dos "mártires" eram um dos obstáculos no moribundo processo de paz no Oriente Médio.

"Mudaram sua política, ao menos me informaram que mudaram esta política", disse Tillerson aos legisladores americanos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu reativar as conversações de paz e exortou Israel a limitar a construção de colônias nas terras palestinas, mas permanecem divergências.

Em audiência no Senado, Tillerson disse que Washington pressionou o presidente palestino, Mahmud Abbas, sobre a questão do pagamento às famílias dos "mártires".

O tema "foi discutido diretamente" quando o presidente Abbas visitou Washington, recordou Tillerson, acrescentando que Trump analisou a questão na Casa Branca.

"Disse a eles: 'uma coisa é ajudar órfãos e crianças; outra é estabelecer um pagamento para estes atos (contra Israel) e isso tem de parar". / AFP