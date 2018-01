Autoridades afirmam que falha técnica causou acidente com Airbus da AirAsia em 2014

BANGCOC - Uma falha mecânica foi a causa principal do acidente com o Airbus A320-200 da companhia AirAsia, que caiu no dia 28 de dezembro de 2014 nas águas da Ilha de Bornéu com 162 pessoas a bordo, anunciaram nesta terça-feira, 1, as autoridades da Indonésia.

Os repetidos erros no computador do controle de voo do avião em razão de uma rachadura na junção de uma soldadura fez com que o piloto perdesse o controle da aeronave, disse o Comitê Nacional de Segurança do Transporte da Indonésia em entrevista coletiva na capital Jacarta, segundo a emissora de televisão Channel NewsAsia. Esse problema já havia acontecido outras 23 vezes no ano anterior.

No primeiro relatório sobre o acidente, os investigadores não haviam identificado uma razão para o voo QZ8501 ter desaparecido do radar, mas estabeleceu uma sequência de falhas no funcionamento dos componentes e nas ações de manutenção e da tripulação. Ele também apontava que o tempo tempestuoso não teve participação no desastre.

Oficiais disseram que as gravações das caixas-pretas do avião indicavam que a tripulação tentou desligar a energia do computador que controla o sistema de movimentação reiniciando o disjuntor, algo que normalmente não é feito durante os voos. Mas alertaram que não havia prova disso.

A interrupção de energia para o computador fez com que o piloto automático fosse desengatado e removeu as proteções automáticas, devolvendo o controle manual para a tripulação."Na sequência, a ação tripulação do voo resultou na incapacidade de controlar a aeronave", disse a comissão nacional de segurança do transporte, em um comunicado.

O relatório final apresentado nesta terça-feira determina que o computador do controle de voo falhou quatro vezes antes que a aeronave entrasse "em estado de bloqueio prolongado que estava além da capacidade da tripulação para ser recuperado".

O voo QZ8501 da AirAsia decolou de Surabaia, na Ilha de Java, na madrugada do dia 28 de dezembro de 2014 com 162 pessoas a bordo e deveria ter aterrissado em Cingapura algumas horas mais tarde.

O avião voava a uma altura estável e dentro dos limites de peso e equilíbrio. Antes de perder comunicação, o piloto solicitou permissão à torre de controle para subir de 32 mil pés para 38 mil com o objetivo de evitar uma tempestade que estava a caminho. Naquele momento, a aeronave sobrevoava o mar ao sul da ilha de Bornéu.

A torre de controle concedeu a permissão, mas o avião virou para a esquerda, subiu até 37.400 pés em 30 segundos e depois desceu a 32 mil pés em outros 30 segundos, antes de começar a queda mortal em direção ao mar. /EFE e REUTERS

Para lembrar

Na madrugada do dia 28 de dezembro, o Airbus A320 da AirAsia desapareceu enquanto sobrevoava a Indonésia em direção a Cingapura. O voo QZ8501 partiu de Surabaya e saiu dos radares 42 minutos após a decolagem.

Alguns dias depois, equipes de resgate encontraram partes da aeronave, pertences e corpos de alguns passageiros no Mar de Java.

Todas as 162 pessoas a bordo morreram. Na aeronave viajavam três sul-coreanos, um britânico, um francês, um malaio, um cingapuriano e 155 indonésios, entre passageiros e uma tripulação de sete pessoas.