Autoridades alertam para risco de terrorismo nos EUA O governo americano volta a emitir alertas para a época dos feriados de fim de ano. Autoridades dizem que continuam a receber um alto volume de informações sugerindo que a Al-Qaeda está interessada em atacar interesses americanos, em solo dos EUA e no exterior. No entanto, a informação é pouco específica quanto ao alvo, momento ou método de ataque. Representantes do Departamento de Segurança Interna disseram que não se espera que o nível de alerta nacional passe de amarelo - ponto intermediário da escala de cinco cores - para laranja, a menos que dados mais concretos apareçam. ?Dizemos apenas que continuamos preocupados com o volume de ameaças informadas?, disse o porta-voz da Casa Branca Scott McClellan.