Autoridades britânicas investigam explosão em indústria As autoridades do departamento de Saúde e Segurança e da Agência de Meio Ambiente do Reino Unido vão investigar as causas da explosão, nesta madrugada, numa indústria química do nordeste da Inglaterra, informou hoje a Polícia. Dois trabalhadores da instalação, pertencente à empresa Terra Nitrogen, sofreram ferimentos por causa da explosão e do incêndio na fábrica de amoníaco, na localidade de Billingham. Outro empregado teve que ser atendido com uma comoção. O incêndio obrigou a Polícia a fechar as estradas de acesso à fábrica. Depois de duas horas e meia, os bombeiros controlaram as chamas. A Polícia explicou que por enquanto não se sabe qual foi a causa do acidente. Os moradores das áreas próximas dizem que ouviram uma grande explosão. Alguns pensaram que um avião tinha caído na região. Les Gunn disse à rede BBC que foi um barulho "absolutamente ensurdecedor" e que era como "ouvir um Concorde". Um porta-voz do serviço de bombeiros afirmou que não havia risco de nuvem tóxica. A Terra Nitrogen UK comprou a fábrica em 1998. Ela pertencia ao gigante da indústria química Imperial Chemical Industries (ICI).