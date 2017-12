Autoridades colombianas apreendem oito toneladas de maconha Autoridades colombianas apreenderam hoje oito toneladas de maconha das guerrilhas das Farc, em uma ação desenvolvida no sudoeste do país, informaram hoje fontes da imprensa local. Participaram da operação a Força Aérea da Colômbia (FAC) e a Polícia Antinarcóticos. Segundo versões de rádios locais, dois helicópteros da FAC foram atingidos por disparos feitos do solo. Não há informações de mortos ou feridos. No mercado negro dos Estados Unidos, a droga apreendida poderia valer US$ 1 milhão. As autoridades não fizeram capturas, mas se acredita que a droga pertencia a uma frente de guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Paralelamente, em outra ação promovida no departamento de Caldas (centro), tropas de elite do Exército colombiano destruíram um laboratório para a elaboração de cocaína, aparentemente de propriedade de grupos paramilitares. O complexo, que podia abrigar até 40 pessoas, tinha capacidade para produzir mais de uma tonelada de cocaína por mês.