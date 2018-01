Autoridades colombianas investigam três hipóteses para atentado

As autoridades colombianas investigam três hipóteses para capturar os autores do atentado terrorista deste sábado, 17, num centro comercial de Bogotá que deixou três mulheres mortas. O presidente Juan Manuel Santos, porém, disse que não divulgará as possibilidades para não atrapalhar o andamento das investigações.

"A equipe de investigação tem três hipóteses concretas e não vou mencioná-las para não prejudicar a investigação", disse o chefe de estado, após um conselho de segurança. Nele, Santos também tomou a decisão de oferecer recompensa de 100 milhões de pesos (cerca de US$ 33,6 mil) por informações sobre os autores do crime.

Santos anunciou neste domingo, 18, que cancelou uma viagem prevista para Portugal para liderar as investigações. "Tomei a decisão de cancelar minha viagem a Lisboa para estar a frente destas investigações nesses três dias cruciais", disse. O presidente, porém, confirmou que vai viajar para Paris para encontrar Emmanuel Macron na próxima terça-feira.

Na madrugada do acidente, Santos condenou o atentado e o qualificou como um "ato vil, cruel, covarde". Pelo menos três pessoas foram mortas, incluindo uma mulher francesa, e 11 ficaram feridas neste sábado, 17, em um atentado com explosivos no banheiro feminino de um shopping center localizado em Bogotá.

Duas pessoas "morreram em decorrência de ferimentos" e quatro estão em estado crítico, disse em nota a clínica para onde os feridos foram levados./EFE e AFP