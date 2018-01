Autoridades coreanas retomam negociações para resolver impasse militar

Ambos os lados estão mantendo suas forças armadas em alerta enquanto as negociações continuam. Em um sinal de que a Coreia do Norte continua a usar a ameaça de ataque para fortalecer sua posição na reunião, o Ministério da Defesa da Coreia do Sul afirmou que cerca de 70% dos submarinos de Pyongyang estavam longe de suas bases no domingo, uma movimentação de tamanho pouco comum.

A Coreia do Norte também dobrou sua força de artilharia perto da fronteira nos últimos dias, disse um porta-voz do Ministério da Defesa de Seul. Desde que as tensões se intensificaram, Pyongyang ameaçou novos ataques e Seul prometeu forte retaliação.

Conselheiros próximos do comandante norte-coreano, Kim Jong Un, e da presidente sul-coreana, Park Geun-hye, retomaram as conversas no posto de fronteira de Panmunjom. Os dois lados suspenderam a primeira sessão de negociações sem quaisquer indicações que tinham estreitado suas diferenças. Fonte: Dow Jones Newswires.