Autoridades cubanas negociam com seqüestrador de avião Um homem carregando duas granadas seqüestrou na noite de ontem, em Cuba, um avião com 46 passageiros e exigiu ser levado para os EUA. As autoridades negociam nesta manhã com o sequestrador no aeroporto de Havana. A aeronave, um NA-24 de fabricação russa, fazia um vôo doméstico entre a cidade de Nueva Gerona e a capital cubana Havana quando um homem carregando duas granadas nas mãos mandou desviar a rota para a cidade de Miami, nos EUA. Segundo uma nota oficial, o avião não poderia ir direto ao destino desejado pelo seqüestrado por falta de combustível suficiente. O piloto pousou no principal aeroporto de Havana. O incidente acontece duas semanas depois que outro avião com seis cubanos foi seqüestrado e desviado para Key West, na Flórida. O governo cubano culpou os EUA pelo novo seqüestro e disse que as autoridades norte-americanas estimulam os cubanos a deixar a ilha caribenha ao conceder "automaticamente residência" ao que chegam em solo norte-americano. Os seis cubanos que seqüestraram o avião em março estão presos e serão julgados nos Estados Unidos. Mas outras 11 pessoas foram liberadas na Flórida e se encaixaram em uma lei chamada "lei de ajuste", que permite aos cubanos residir legalmente no país após pedir asilo político.