Autoridades da Hungria evacuam local do vazamento de lama tóxica KOLONTÁR - As autoridades húngaras decidiram evacuar a vila de Kolontár, afetada na segunda-feira, 4, pelo grave vazamento de uma substância tóxica, diante do risco de rompimento da represa, da qual já vazou 1 milhão de metros cúbicos da "lama vermelha", causando, até o momento, sete mortes.