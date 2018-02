Autoridades das Coreias acordam negociações

A reunião foi realizada após a visita surpresa de uma delegação da Coreia do Norte no encerramento dos Jogos Asiáticos, realizados na cidade portuária sul-coreana de Incheon. Os países concordaram em realizar uma nova rodada de conversações entre o final de outubro e início de novembro, segundo comunicado sul-coreano. Os temas específicos das discussões do sábado não foram divulgados até o momento.

A delegação norte-coreana para os jogos foi liderada por Hwang Pyong, o principal oficial político do Exército do Povo da Coreia e considerado por analistas externos como a segunda autoridade mais importante do país depois do líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong Un. Hwang é também vice-presidente da poderosa Comissão de Defesa Nacional e um vice-marechal do Exército.

Hwang e sua delegação também participaram de um almoço a portas fechadas com o ministro da Unificação da Coreia do Sul, Ryoo Kihl-jae, e diretor de segurança nacional do país, Kim Kwan-jin. Ambos os lados expressaram esperança de melhorar as relações entre as duas nações em comentários para a mídia antes da reunião privada. Fonte: Associated Press.