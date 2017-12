Autoridades de Gaza dizem que dois palestinos morreram em ataque de Israel, que nega a ação

GAZA - O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza afirmou que dois palestinos foram mortos nesta terça-feira, 12, em um ataque aéreo israelense. O Exército de Israel nega ter realizado ataque com drone ou bombardeio contra Gaza.

Segundo testemunhas citadas pelas autoridades palestinas, os dois mortos estavam em uma motocicleta e eram integrantes da Jihad islâmica. A agência de notícias palestina Ma’an identificou os dois mortos como Hussein Nasrallah e Mustafa a-Sultan.

O ataque teria ocorrido, segundo o governo da Faixa de Gaza, na região de Neit Lahia, no norte do território. A rádio Al Aqsa, do grupo radical islâmico Hamas - que governa a região - afirmou que serviços de emergência recolheram os dois corpos.

"Ao contrário das informações das autoridades palestinas, as Forças Armadas Israelenses não realizaram nenhuma ataque ao norte da Faixa de Gaza", disse o Exército de Israel.

A violência ao longo da fronteira na Faixa de Gaza ocorre desde o anúncio do presidente americano, Donald Trump, reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel. No domingo 10, militares israelenses demoliram um túnel na região e afirmaram que ele seria usado pelo Hamas para cometer atentados.

NA segunda-feira 11, o Domo de Ferro, sistema anti-mísseis israelense, interceptou um míssil disparado desde Gaza. Em seguida, Israel respondeu bombardeando posições do Hamas. /AFP e REUTERS