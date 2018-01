Autoridades de S. Francisco fazem casamento de lésbicas Num desafio político às leis do Estado da Califórnia, autoridades municipais de San Francisco celebraram o casamento de duas lésbicas e disseram que emitirão mais certidões de casamento para gays. O ato de desobediência civil foi coordenado pelo prefeito Gavin Newsom e outras altas figuras da Prefeitura e teve como objetivo chegar na frente de um grupo conservador, Campanha pelas Famílias Californianas, que pretende ir à Justiça amanhã para proibir que casais gays recebam certidões de casamento. As veteranas do movimento gay Phyllis Lyon, de 79 anos, e Del Matin, de 83, foram casadas numa cerimônia a portas fechadas, no prédio da prefeitura. As duas vivem juntas há 51 anos.