Autoridades detectam quarto caso de vaca louca na Áustria As autoridades sanitárias austríacas anunciaram hoje um novo caso de encefalopatia espongiforme bovina, ou mal da vaca louca, detectado em um animal na região alpina de Alta Áustria. A doença foi constatada oficialmente depois que os testes feitos com amostras da vaca deram positivo. Os testes foram verificados em um laboratório de referência, segundo o escritório do conselheiro de Agricultura. Trata-se do quarto caso da doença detectado no país. O animal, cujos restos serão incinerados, procedia de uma fazenda crIadora de gado da região do Mühlviertel, tinha seis anos e se chamava "Moni". As autoridades não revelaram a identidade do criador de gado nem o nome da fazenda.