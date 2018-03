Autoridades do Japão interrogam manifestantes deportados de ilha

TÓQUIO - Autoridades do Japão interrogaram nesta segunda-feira, 20, os 10 manifestantes, incluindo cinco parlamentares, que chegaram ao local no domingo. Ativistas japoneses desembarcaram sem autorização na ilha que é o centro de uma disputa com a China e provocaram manifestações de nacionalistas de ambos os lados, que pedem mais agressividade de seus governos.

Pequim protestou contra o desembarque, que provocou protestos em diversas cidades chinesas. A ilha é parte do arquipélago chamado Senkaku em japonês e Diaoyu em chinês. Na semana passada, o Japão extraditou um grupo de chineses que foram presos na ilha.

O chefe de gabinete do governo japonês, Osamu Fujimura, chamou o desembarque de "lamentável", já que foi feito sem autorização. Acusações criminais não são esperadas.

