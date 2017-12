Autoridades do Marrocos proíbem manifestação contra Guantánamo As autoridades marroquinas proibiram a manifestação que aconteceria nesta quinta-feira em frente ao Consulado dos Estados Unidos, em Casablanca. Os manifestantes iriam reivindicar o fechamento do centro de detenção da base americana de Guantánamo, em Cuba. O protesto tinha sido convocado pela associação islâmica Ennasir, que reúne parentes dos fundamentalistas presos no Marrocos. Segundo um comunicado da instituição, o presidente da Ennasir, Abderrahim Muhtad, foi convocado pelas autoridades locais de Casablanca e informado de que a manifestação estava oficialmente proibida. A Ennasir condena a atitude das autoridades marroquinas e considera que se trata de uma "infração" contra as liberdades públicas e o direito de organizar uma manifestação pacífica. Em comunicado anterior, a Ennasir pediu o fechamento do centro de detenção de Guantánamo e a libertação dos detidos, entre eles vários marroquinos.