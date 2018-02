Autoridades dos EUA alertam para ameaça de atentado Autoridades de serviços de inteligência dos Estados Unidos fizeram uma teleconferência com membros da polícia local da capital, Washington D.C., para alertá-los sobre evidências que sugerem que um ataque extremista seria iminente, de acordo com o website da ABCNews. As informações foram recebidas há uma semana e teriam vindo de extremistas muçulmanos que sugeriram que os preparativos para um ataque já estariam em andamento. As autoridades de inteligência pediram vigilância mais atenta em locais conhecidos da capital norte-americana, além dos correios, estações de metrô e em outros pontos de concentração popular. A informação de que um atentado seria iminente não foi considerada suficiente para elevação do nível de alerta. Mesmo assim, as autoridades consideraram as informações relevantes e resolveram alertar a polícia de Washington.