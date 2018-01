Autoridades dos EUA esperam que Chávez cumpra constituição As autoridades norte- americanas esperam que o presidente venezuelano, Hugo Chávez, cumpra os compromissos decorrentes das conversações que realizam- se em Caracas, sob a mediação da Organização de Estados Americanos (OEA), Centro Carter (CC) e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud). A posição dos Estados Unidos foi anunciada por Otto Reich, enviado especial para a América Latina do Conselho de Segurança Nacional americano, que se manifestou a favor do acordo que representantes do governo e da oposição chegaram em 11 de abril, cuja assinatura foi adiada pelos representantes do presidente Hugo Chávez. Os "Estados Unidos esperam que ele (o presidente Chávez) e os seus simpatizantes políticos se comportem de maneira consistente com a Constituição Bolivariana", frisou. Para Otto Reich, "a oposição democrática está cumprindo as regras ao solicitar um referendo revogatório (presidencial). O presidente Chávez também deve cumprir as regras que ele mesmo escreveu". No entanto, frisou, ao falar esta segunda-feira para um grupo de empresários, que "a primeira prova" para determinar se o presidente venezuelano respeita a Constituição "será o cumprimento do pré-acordo" anunciado. Segundo Otto Reich, o governo de George W. Bush ficaria "muito surpreendido se a Venezuela não cumprisse com as suas obrigações sobre o acordo". Grandes Acontecimentos InternacionaisESPECIAL VENEZUELA