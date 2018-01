Autoridades espanholas temem atentado terrorista do ETA As autoridades espanholas estão em estado de "alerta máximo" com a suspeita de que o grupo terrorista ETA está pronto para "agir", afirmou nesta quinta-feira, 29, o secretário do Interior do governo regional do País Basco, Javier Balza. Em declarações no Parlamento basco, Balza afirmou que falou com o ministro do Interior espanhol, Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre a desarticulação de um comando do grupo separatista e sobre as detenções de membros da organização. O secretário basco explicou que há muito indícios para se pensar em um "atentado iminente", está claro que o ETA "planeja reconstruir seus comandos e agir", disse. Na última quarta-feira, 28, a Guarda Civil espanhola deteve sete pessoas em uma operação realizada para desarticular o comando Donosti, um dos braços mais ativos da organização separatista ETA. Com eles, foram encontrados 30 quilos de explosivos e detonadores. Balza sugeriu que o ETA poderia estar remontando seus comandos em outras regiões, já que seria "ilógico" pensar que a polícia teria conseguido desmantelar todos os grupos. Boicote à paz O ETA cometeu seu último atentado no último dia 30 de dezembro, quando um carro-bomba explodiu no estacionamento do aeroporto de Madri, matando dois equatorianos e ferindo outra dezena de pessoas. A bomba colocada em um automóvel foi tão forte que derrubou o estacionamento de cinco andares no Terminal 4 do Aeroporto de Barajas. De acordo com autoridades, o ETA fez três alertas para a bomba antes da explosão. O ataque pôs fim aos diálogos de paz entre o grupo e o governo espanhol, que suspendeu um cessar-fogo permanente anunciado nove meses antes. Após os atentados, o governo do primeiro-ministro espanhol, José Luíz Rodríguez Zapatero, havia sido criticado por apenas suspender - em vez de interromper - o processo de paz. O grupo separatista já assassinou mais de 850 pessoas desde 1968, na busca por um Estado basco independente e socialista.