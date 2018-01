Autoridades hondurenhas encontram cabeça humana em ônibus Autoridades hondurenhas descobriram uma cabeça humana decepada em um ônibus na costa sul do país e atribuíram o ato a gangues compostas por jovens que tentam aterrorizar a população local, informaram funcionários do governo local neste domingo. "A cabeça estava raspada, em estado de decomposição e colocada em um saco com fezes", disse Javier Espinoza, porta-voz da polícia, em conversa com a The Associated Press. A cabeça foi descoberta pelo cobrador, que se assustou e a jogou para fora do ônibus, relatou o porta-voz. "Supomos que se trata da cabeça de uma mulher, mas o restante do corpo ainda não foi encontrado. Sem sombra de dúvidas, trata-se de outro crime cometido por gangues", prosseguiu Espinoza. A macabra descoberta ocorreu no sábado na estação rodoviária da aldeia de El Puente de Guare, 170 qilômetros ao sul de Tegucigalpa, a capital hondurenha, e perto da fronteira com a Nicarágua. Ao longo do último ano, já são 18 as vítimas de assassinatos brutais atribuídos a gangues compostas por jovens em Honduras.