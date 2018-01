Autoridades informam que 23 soldados iraquianos e sunitas foram mortos

Eles disseram que os combatentes usaram atentados suicidas e morteiros no ataque. O chefe de operações do Exército em Anbar, General Qassim al-Dulaimi, teve ferimentos leves, disseram as autoridades. Os funcionários falaram sob condição de anonimato porque não estavam autorizados a falar com a imprensa.

As notícias do ataque deste domingo ocorrem dois dias depois que 50 soldados foram mortos pelo EI em duas emboscadas em outros lugares na província de Anbar, que tem partes controladas pelos militantes do grupo. Fonte: Associated Press