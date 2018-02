Autoridades interceptam carro-bomba em Cabul As autoridades afegãs interceptaram um carro-bomba que seria jogado contra um veículo que transportava dirigentes políticos locais em Cabul. O carro, um Toyota Corolla, foi detido a tempo porque se envolveu em um acidente de trânsito. Segundo a TV afegã, que citou fontes da inteligência afegã, o condutor, até agora não identificado, planejava jogar o veículo contra um ou vários automóveis que transportavam membros da liderança política nacional. A reportagem não indicou quando o motorista foi detido ou a forma como foram descobertos seus supostos planos. De acordo com o porta-voz do Ministério do Interior, Alishah Paktiawal, um segundo homem, também não identificado, foi detido com relação ao caso Este foi o último incidente de uma série de violações da segurança de membros do governo em Cabul desde o assassinato do vice-presidente Abdul Qadir há três semanas.