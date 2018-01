Autoridades investigam motivação de atirador que matou 3 e feriu 14 no Kansas

TOPEKA, EUA - As autoridades do Estado americano do Kansas começaram a investigar nesta sexta-feira a motivação de um homem que abriu fogo dentro da fábrica em que trabalhava em Hesston, matando 3 pessoas e ferindo outras 14 até ser morto por um policial.

As autoridades de segurança de Hesston, cidade de cerca de 3,8 mil pessoas, disseram que o ataque de quinta-feira não foi um atentado terrorista. "Esta é uma situação horrível, meus amigos, simplesmente horrível", disse o xerife do condado de Harvey, T. Walton.

Embora muitas das vítimas sejam colegas de trabalho, o suposto agressor pareceu ter atirado a esmo, disse Walton. Cinco dos feridos estão em estado grave.

A matança em Kansas se seguiu a um massacre em Michigan nesta semana, quando um taxista do aplicativo Uber matou seis pessoas a tiros.

A escalada no número de assassinatos com arma de fogo nos Estados Unidos fez a questão do controle de armas ganhar relevância como tema da eleição presidencial de novembro no país.

O atirador de Kansas, que estava armado com um rifle de assalto de calibre .223 e uma pistola, disparou de dentro de seu veículo enquanto passava entre duas cidades, contou o xerife Walton. Depois ele roubou o carro de uma vítima e foi até as Indústrias Excel, onde trabalhava, e atirou em uma pessoa no estacionamento.

O atirador entrou na fábrica, onde deveria iniciar sua jornada de trabalho e onde mais de 100 empregados iniciavam o segundo turno do dia, e abriu fogo contra seus colegas, matando três, disse o xerife. Outros funcionários fugiram em pânico.

O primeiro policial a chegar ao local trocou tiros com o agressor perto da sala de pintura do edifício e o matou, afirmou Walton. Mesmo com o autor dos disparos já abatido, a polícia levou algum tempo para declarar a área como totalmente segura e o campus da Universidade de Hesston, que fica próximo à fábrica, ficou fechado por várias horas após o tiroteio.

O governador do Kansas, o republicano Sam Brownback, ordenou que as bandeiras sejam hasteadas a meio mastro durante esta sexta-feira em luto pelas vítimas e seus familiares. / REUTERS e EFE