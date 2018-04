Autoridades iraquianas prendem 5 americanos em Bagdá

O corpo de Jim Kitterman, que segundo relatos estava amarrado, com perfurações de faca e com os olhos vendados, foi encontrado dentro de seu carro no mês passado, na mesma área protegida em que ficava sua construtora.

O porta-voz da embaixada dos EUA em Bagdá, James Fennell, confirmou que cinco americanos estão detidos no Iraque, mas disse que ainda não foram feitas acusações formais contra eles.

O major-general Hussein Ali Kamal, funcionário do Ministério do Interior do Iraque, disse que os americanos detidos são da mesma empresa do empreiteiro. Kamal, no entanto, não forneceu mais detalhes porque a investigação ainda está em andamento.

Embora americanos e pessoas de outras nacionalidades tenham sido mortos em ataques de morteiros e foguetes na chamada Zona Verde de Bagdá, Kitterman aparentemente foi o primeiro americano assassinado no local desde que esta área protegida foi criada. As informações são da AP.