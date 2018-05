Autoridades mexicanas acham mais 16 corpos em vala

Os investigadores trabalham para identificar os corpos, um dos quais pode ser de um cidadão norte-americano desaparecido, cujas autoridades afirmam que estava no ônibus sequestrado no final de março no Estado de Tamaulipas. O Departamento de Defesa do México afirmou ontem que o suspeito disse aos soldados que ele ajudou a sequestrar as vítimas em 24 e 29 de março.

O comunicado afirma que o suspeito também confessou matar e sepultar 43 cadáveres encontrados em valas na semana passada. A polícia suspeita que os mortos foram chacinados por cartéis do narcotráfico que atuam no norte do México. As informações são da Associated Press.