Autoridades na OMC esperam mais informações sobre acidente As autoridades presentes na IV Reuniao Ministerial da OMC, no Catar, esperam mais informações sobre o acidente com o Airbus A300 em Nova York, nos Estados Unidos, para se manifestar. A maioria dos negociadores está em reunião, correndo contra o tempo para finalizar o documento final que deve lançar a nova rodada mundial de negociações multilaterais.