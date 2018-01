Autoridades ordenam esvaziamento de cidade após rompimento de dique no Texas

HOUSTON, EUA - As inundações provocadas pela tempestade Harvey nos Estados Unidos causaram o rompimento de um dique ao sul da cidade de Houston, no Texas, declararam as autoridades locais, que pediram aos moradores que deixem a área imediatamente.

"O dique em Columbia Lakes se rompeu!!", declarou o governo do condado de Brazoria em sua conta oficial no Twitter. "Saiam agora!!"

A área de Columbia Lakes se encontra 80 quilômetros ao sul de Houston, quarta maior cidade dos Estados Unidos, que permanece em grande parte debaixo d'água quatro dias depois de Harvey tocar a terra na costa do Golfo dos Estados Unidos, provocando enormes inundações.

Matt Sebesta, administrador-chefe do condado de Brazoria, apelou para que os moradores da região deixem suas casas o quanto antes. "Eles precisam sair. Precisam ir para uma região mais alta, como em Angleton", afirmou Sebesta à uma emissora local.

Nesta terça-feira, outros condados no Texas também deram ordem para que os moradores deixem suas casas em razão do nível dos rios. No condado de Harris, por exemplo, moradores de seis bairros foram afetados pela medida. / AFP e REUTERS