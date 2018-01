Autoridades palestinas pedem cessar-fogo Representantes da Autoridade Nacional Palestina (ANP) disseram-se prontos para um cessar-fogo com Israel, num primeiro passo para reviver o ?roteiro da paz? no Oriente Médio. O chanceler Nabil Shaath disse que a proposta foi feita uma reunião, na Jordânia, com o secretário de Estado dos EUA, Colin Powell. No entanto, um porta-voz da Jihad Islâmica disse que os grupos militantes não foram procurados. ?Nenhum grupo discutiu conosco um cessar-fogo. não acreditamos que este seja o momento correto para se falar em cessar-fogo?, disse Abu Imad Rifai. Segundo Shaat, a ANP pediu que os EUA pressionem Israel a se comprometer com uma suspensão dos combates. Ele declarou que a Jihad Islâmica e o Hamas disseram a mediadores egípcios que estão prontos para assumir um cessar-fogo.