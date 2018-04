Autoridades pedem que deputados 'tomem precauções' após incidente

Associated Press

WASHINGTON - A Polícia do Capitólio, o Congresso dos EUA, advertiu os deputados e seus assessores que "tomem precauções" em relação à segurança pessoal após uma parlamentar ser baleada na cabeça no Arizona em um evento político neste sábado, 7.

Veja também:

Deputada americana é baleada no Arizona

Obama chama incidente de 'tragédia inqualificável'

Em email, a força especial informou estar diretamente envolvida nas investigações sobre os disparos contra a deputada democrata Gabrielle Giffords. De acordo com a nota, há autoridades locais, estaduais e federais participando das inspeções.

Segundo as autoridades locais, 18 pessoas foram baleadas, e entre elas seis morreram e 12 ficaram feridas, algumas com gravidade. A democrata está passando por cirurgia. Um juiz federal do Arizona e assessores de Gabrielle estavam entre os atingidos.