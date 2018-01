Autoridades revisam para 190 número de mortos em Madri As autoridades espanholas informaram nesta terça-feira (23) que houve alguns erros na identificação dos cadáveres e reveleram que o saldo de mortos nos atentados de 11 de março contra Madri é de 190, e não de 202, conforme anunciado anteriormente. A informação foi divulgada por Richard Ibanez, porta-voz do Ministério de Interior da Espanha. Inicialmente, autoridades pensaram que 13 bolsas com corpos mutilados humanos continham restos mortais de pessoas que não haviam sido identificadas, mas exames de DNA demonstraram que esses pedaços pertenciam a vítimas já identificadas dos atentados contra o sistema ferroviário madrilheno.