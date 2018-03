Autoridades russas defendem uso do gás Tiveram início hoje os enterros dos corpos dos reféns mortos durante a ocupação de 58 horas de um teatro de Moscou por rebeldes chechenos. Enquanto isso, autoridades russas defendiam de forma intransigente a decisão de encher o teatro com um gás secreto antes das forças especiais invadirem o local na madrugada de sábado, resgatando centenas de reféns e matando 50 de seus captores. O gás imobilizante visava impedir que os seqüestradores detonassem cintos explosivos que carregavam, e bombas espalhadas por todo o prédio. O objetivo foi atingido, mas o gás também matou 116 reféns. Hoje, continuavam hospitalizados 245 dos reféns resgatados, 16 em estado grave, segundo a agência de notícias Interfax. Já receberam alta 418 pacientes. Entre os mortos, estão nove estrangeiros, incluindo um americano. "Não havia um cenário que pudesse ter garantido a vida dos reféns e das forças especiais num teatro com 150 kg de explosivos em seu interior", argumentou Sergei Yastrzhembsky, um assessor do presidente russo Vladimir Putin. A tristeza em cemitérios de Moscou contrastava totalmente com o ambiente dentro do hospital número 13 da capital russa, onde os portões de ferro foram finalmente abertos para ansiosos parentes de ex-reféns - alguns dos quais vinham diariamente esperar por notícias. Carregando buquês de flores, os parentes enfrentaram com tranqüilidade dois pontos de identificação antes de entrarem no hospital. Apesar de a operação de resgate do sábado ter sido criticada na mídia russa, a maioria dos russos parece ter aceitado as perdas. Uma tentativa da União das Forças de Direita, de estabelecer uma comissão parlamentar para investigar todos os aspectos da crise dos reféns - incluindo a operação de resgate - parecia fadada ao fracasso, quando não conseguiu hoje o apoio de partidos de centro. "Baixas seriam inevitáveis de qualquer forma", disse Andrei Seltsovsky, chefe do departamento de saúde de Moscou, segundo a Interfax. Segurança nacional No Kremlin, Putin reuniu-se com altos oficiais para discutir o fortalecimento da segurança nacional, em vista das ameaças terroristas. O ministro da Defesa, Sergei Ivanov, disse que Putin ordenou que fossem feitas revisões no conceito de segurança nacional, em linha com sua promessa de segunda-feira, de dar mais poderes aos militares para reprimir supostos terroristas e seus patrocinadores, "onde quer que estejam". "Entendemos que a ameaça terrorista à Rússia, inclusive do exterior, está aumentando", afirmou Ivanov. Os rebeldes capturaram o teatro de Moscou na última quarta-feira e fizeram mais de 800 reféns. Eles exigiam que Putin retirasse as tropas russas da Chechênia. Forças especiais mataram 50 seqüestradores durante a operação de resgate. As autoridades médicas de Moscou reafirmaram hoje que apenas 2 dos 118 reféns mortos foram vítimas de disparos. Mais cedo, um funcionário do governo, Mikail Avdyukov, havia dito que 45 pessoas haviam sido baleadas. Londres questiona A Grã-Bretanha apresentará nesta semana à Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq) uma requisição formal para que a Rússia informe o tipo de gás usado na operação. O pedido seria encaminhado ainda hoje. Uma fonte da Opaq disse que o governo russo ignorou uma solicitação informal da organização, bem como da Embaixada dos EUA em Moscou, para identificar a substância. No entanto, ganham força os indícios de que se tratava de um gás à base de opiáceos (derivados de ópio), não proibido por tratados internacionais. Uma pessoa ligada à embaixada britânica em Londres disse ao diário The Times que a morte de um número elevado de pessoas (116) resultou da dose excessiva de gás com componentes de ópio.