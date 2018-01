Autoridades sauditas anunciam detenção de <BR> 4 suspeitos de atentados Autoridades sauditas anunciaram hoje a detenção de quatro homens suspeitos de participar dos atentados terroristas ocorridos em Riad, acrescentando que três dos suicidas que morreram durante os ataques já haviam sido citados em um caso envolvendo a Al-Qaeda. Segundo o ministro do Interior saudita, príncipe Nayef, os investigadores identificaram cinco dos nove corpos dos homens que teriam perpetrado os atentados do último dia 12 contra um condomínio para estrangeiros em Riad. Dos cinco identificados, três foram investigados em um caso de armas encontradas no reino e que teria ligação com a rede terrorista Al-Qaeda, de Osama bin Laden. No total, nove atacantes e 25 residentes morreram nos atentados. O governo não forneceu detalhes sobre as detenções realizadas hoje.