Autoridades se reúnem com grupo islâmico na Somália Membros do grupo radical islâmico que controla a capital da Somália se encontraram nesta quinta-feira com autoridades árabes, africanas e européias. Eles repetiram que se opõem à chegada de tropas internacionais de paz para estabilizar o país. "Acreditamos que forças estrangeiras são desnecessárias e contra produtivas. O problema na Somália é político e não pode ser resolvido por meios militares", disseram líderes do Conselho Supremo Islâmico nesta quinta-feira. Uma delegação de 21 pessoas da União Africana, Liga Árabe e União Européia esteve na Somália para verificar as condições de segurança no país diante da possibilidade de um possível envio de forças de paz. A força teria como objetivo dar apoio ao fraco governo interino do país, legitimado pelas Nações Unidas, e ajudar a desarmar pelo menos 55 mil combatentes rebeldes, além de formar um exército nacional. O governo interino quer a presença das forças internacionais. O Conselho Supremo Islâmico tomou Mogadiscio no mês passado e já expandiu seu controle para boa parte do sul do país, enquanto o governo oficial atualmente controla apenas uma cidade, Baidoa, a 250 quilômetros de Mogadiscio.