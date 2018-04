Autoridades suíças montam show de mídia para desacreditar versão de ataque O caso da brasileira que afirma ter sido agredida em Zurique finalmente ganhou ontem a atenção de políticos, do alto comando da polícia, de médicos e de todos os meios de comunicação da Suíça. Mas, desta vez, para desacreditar a versão divulgada pela família e até mesmo para questionar o comportamento de alguns jornais e políticos brasileiros. A meta dos suíços era desfazer a imagem de xenofobia e de racismo. Em entrevista ao Estado, um dos líderes do Partido do Povo Suíço, Oskar Freysinger, afirmou que não há mais por que acreditar que membros de seu partido estão envolvidos na suposta agressão contra a brasileira Paula Oliveira. "Isso tudo é trágico", afirmou. "Aqui vivemos em um estado de direito e repito que, se algum dia um membro de nosso partido cometer tal ato, será expulso imediatamente", afirmou Freysinger. A secretária de Justiça e Polícia da cidade de Berna, Esther Maurer, também reagiu e foi até a entrevista coletiva organizada pelos suíços. "Confirmo que a polícia fez um trabalho impecável", disse. "Lamento se houve um clima no exterior indicando que haveria xenofobia na Suíça. Quero garantir aos brasileiros e a todos os estrangeiros que sua presença é muito bem-vinda", disse Maurer. Os brasileiros que vivem em Zurique e estavam organizando uma passeata para protestar contra a violência também temem pelo pior. "Se tudo isso for de fato mentira, vai ficar muito feio para os brasileiros na Europa. Já há muito preconceito contra as mulheres brasileiras. Agora, será ainda pior", afirmou Angélica, uma brasileira que vive em Zurique. Várias associações de brasileiros rejeitaram a ideia da passeata, alertando que não é hora de "criar confrontos entre suíços e os imigrantes brasileiros". "Somos contra a organização de manifestações. Não queremos acirrar ainda mais os ânimos ou colocar os brasileiros contra os suíços", afirmou Lurdes Lobmaier, presidente do Centro Brasil de Cultura, em Zurique. Mas, por meio da internet, brasileiros tentaram organizar para amanhã um protesto diante do Palácio de Justiça de Zurique. Os jornalistas suíços, por sua vez, questionavam por que o Brasil havia reagido de forma "tão passional" em relação ao caso. A suposição da polícia foi considerada como verdade pela imprensa suíça, que não hesitou em atacar o comportamento da família e dos políticos brasileiros em praticamente todos os jornais do país. J.C.