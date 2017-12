Autoridades vão renunciar em massa por causa das Farc A partir da próxima segunda-feira, uma centena de autoridades - entre prefeitos, vereadores e juízes - do departamento (Estado) colombiano de Arauca renunciarão a seus cargos devido às ameaças da guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). O governador interino de Arauca, Carlos Eduardo Bernal, disse nesta sexta-feira à AP que a decisão foi tomada em uma reunião com todos os afetados para analisar a grave situação de insegurança em que se vive. "Chegou-se a um consenso geral de renunciar oficialmente aos cargos e apresentar a renúncia na segunda-feira em Bogotá, ao senhor presidente da República, Andrés Pastrana" disse Bernal à AP em entrevista telefônica. Em 12 de junho passado, as Farc ameaçaram declarar "objetivos militares" o governador, sete prefeitos, 77 vereadores, 11 deputados departamentais (estaduais) e dois congressistas dessa convulsionada região petrolífera, fronteiriça com a Venezuela, se não renunciassem a seus cargos dentro de 10 dias. O prazo vence no sábado. Bernal - que não renunciará - rejeitou a decisão e anunciou que não aceitará as demissões dos funcionários ameaçados. "Não aceito sua renúncia. Eles, como funcionários públicos eleitos pela comunidade, não podem abandonar os cargos, até que ela seja aceita pelo governo nacional", disse o governador. Embora se tenha planejado criar uma comissão mediadora para falar com os rebeldes sobre o caso, esta não pôde ser concretizada, já que seus integrantes não receberam autorização da Defensoria do Povo, da Defesa Civil e da Arquidiocese de Arauca para adiantar as gestões. A legislação proíbe as autoridades regionais e locais de promover diálogos com os grupos armados, já que essa tarefa compete exclusivamente ao Executivo. No caso de Arauca, as ameaças se estendem também aos candidatos para as eleições departamentais de 7 de julho. Estas intimidações se somam às que pesam sobre os prefeitos, promotores, juízes e empregados municipais dos departamentos de Caquetá, Cauca, Huila, Norte de Santander e Putumayo. O governo explica tais pressões como parte de uma estratégia das Farc para desocupar pela força uma vasta área do país e, assim, recriar uma espécie de zona de distensão, como a que tiveram enquanto havia diálogos de paz. O analista Alfredo Rangel disse nesta sexta-feira, em sua coluna no jornal El Tiempo, que a guerrilha está apostando na "ingovernabilidade" do país para demonstrar que uma coisa é a legitimidade das instituições que deriva das eleições e outra é a soberania territorial. Rangel sugere que os municípios afetados sejam saturados com muitas forças policiais e do Exército para fazerem frente às ameaças.