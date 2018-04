Autoridades veem problemas em eleição do Sudão As eleições do Sudão, que duraram cinco dias e terminaram na última quinta-feira, não se adequaram aos critérios exigidos pelos padrões internacionais, de acordo com Veronique de Keyser, chefe da equipe europeia que monitorou o pleito. Segundo ela, entre as deficiências observadas, estavam a ausência de nomes nos registros de votos e a intimidação dos eleitores.