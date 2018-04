Autoridades voltam a ampliar o toque de recolher no Egito

CAIRO - Autoridades do Egito decidiram ampliar novamente o toque de recolher em vigor nas cidades do Cairo, Alexandria e Suez. A partir desta segunda-feira, 31, ele começará às 15h do horário local (11h de Brasília) e vai até as 8h do dia seguinte (4h de Brasília), informou neste domingo, 30, a televisão pública do país.

Veja também:

Oposição egípcia cria comitê para negociar com militares

O toque de recolher foi imposto desde a última sexta-feira, a partir das 18h até as 7h do horário local. No sábado, começou às 16h e, a partir desta segunda, será iniciada uma hora antes e terminará uma hora depois.

O anúncio da televisão não indica que se tenha decidido estender o toque de recolher a outras partes do Egito. Levando em conta a nova modificação, a partir desta segunda só haverá sete horas diárias em que os habitantes dessas cidades poderão se mobilizar livremente. Nas 17 restantes, terão de ficar em casa.

Apesar das disposições, o toque de recolher continua desafiado pelos participantes de manifestações, que diariamente saem às ruas para pressionar o regime de Hosni Mubarak, presidente no poder desde 1981.