Autorizada criação de clubes femininos O governo saudita autorizará, pela primeira vez, a criação de associações desportivas femininas. O anúncio, do diário Watan, representa um avanço num país onde as mulheres são proibidas de guiar e precisam de autorização do pai, irmão ou marido para casar-se, abrir conta bancária ou trabalhar. Em 2009, um clérigo chegou a defender a proibição de mulheres praticarem esportes, para não danificar o hímen. A decisão de permitir clubes para mulheres é do Ministério do Interior. No ano passado, duas atletas foram as primeiras sauditas a participar dos Jogos Olímpicos.