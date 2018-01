Avalancha humana deixa 35 feridos na Coréia do Sul Pelo menos 35 pessoas, a maioria adolescentes, ficaram feridas hoje, depois que se formou uma avalancha humana à entrada do parque de atrações Lotte World, no sudeste de Seul, informou a agência sul-coreana Yonhap. O incidente aconteceu quando milhares de pessoas se lançaram em direção às portas de acesso com o ânimo de figurar entre os 35.000 primeiros visitantes aos quais se tinha prometido entrada gratuita. Os 35 feridos foram imediatamente conduzidos a hospitais próximos, de acordo com as fontes, mas a Polícia assegura que o balanço de vítimas pode ser mais elevado. Os responsáveis do Lotte World cancelaram imediatamente a promoção de passes gratuitos, que estavam previstos para durar outros cinco dias e que tinham sido organizados como desculpa pela recente morte acidental de um visitante em uma de suas montanhas-russas.