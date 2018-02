Avalanche de lodo mata 37 na Indonésia Uma avalanche de lodo, provocada pelas chuvas intensas, sepultou um ônibus na ilha de Sumatra, informaram hoje autoridades da Indonésia. Pelo menos 37 passageiros morrerame seis estão soterrados debaixo de toneladas de terra. Equipes de resgate cavam, ainda, em busca de sobreviventes. O veículo ficou quase que inteiramente coberto, segundo o sargento de polícia Satria Dinata. O ônibus foi atingido pelo deslizamento na noite de ontem, quando viajava de Medan, capital da província de Sumatra do Norte, a cerca de 1.400 quilômetros a noroeste de Jacarta, ara Pasaman, durante uma forte tempestade, disse Dinata. As equipes de socorro recuperaram 37 corpos. Pelos cálculos do sargento Ronnie Hamdani, 14 passageiros ficaram feridos e há ainda seis pessoas soterradas. A polícia informou que uma escavadeira mecânica se dirigia ao local do acidente, mas acrescentou que há poucas chances de encontrar ainda alguém com vida. Trinta e cinco corpos já foram encaminhados a um hospital próximo, segundo a enfermeira Genti Mar. Familiares das vítimas dirigiram-se à clínica Yarsi para procurar seus parentes, disse Mar.