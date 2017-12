Avalanche de neve faz 20 mortos no Tajiquistão Pelo menos 20 pessoas morreram na terça-feira, numa avalanche de neve na aldeia Dzhirgatal, no leste do Tajiquistão, informou nesta quarta-feira um porta-voz do Ministério de Situações de Emergência desta república da Ásia Central. A avalanche sepultou sete casas onde estavam 38 pessoas, acrescentou a fonte. Brigadas de socorro resgataram 18 pessoas com vida.