Avalanche deixa 3 mortos no Afeganistão Três pessoas morreram sufocadas dentro de um túnel no Afeganistão, que foi bloqueado por uma avalanche, disse hoje Yusuf Hassan, um porta-voz da ONU. Os mortos estavam entre 100 pessoas que foram surpreendidas nesta quarta-feira por uma avalanche no túnel Salang, que fica a 130 quilômetros ao norte de Cabul, capital do país. Equipes de resgate e soldados americanos ainda tentavam alcançar as pessoas que ficaram presas em pelo menos 20 carros soterrados pela avalanche. Mas os trabalhadores não fizeram muito progresso até a manhã de hoje.